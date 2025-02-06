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В Ставрополе стартовало строительство «Школы 21»

В столице Ставропольского края началось строительство комплекса «Школы 21». Через 18 месяцев в новом Юго-Западном микрорайоне города построят кампус на 200 мест и общежитие на 100 мест. Соглашение о реализации в крае образовательного проекта «Школа 21» было подписано ранее между Правительством Ставропольского края и руководством Сбера. Создание «Школы 21» в Ставрополе поможет удовлетворить растущий спрос на ИТ-специалистов в ключевых отраслях экономики региона, Северного Кавказа и всех южных регионов России.

Фото: Константин Бацоев

Фото: Константин Бацоев

Владимир Владимиров, Губернатор Ставропольского края:

«Сегодняшнее событие – яркий пример того, как мы шаг за шагом, преображаем Ставропольский край, вкладывая силы и средства в будущее наших детей. Мы стремимся к тому, чтобы у нашей молодежи появлялось больше возможностей для развития и получения профессионального образования в родном регионе. У нас на Ставрополье работают кванториумы и ИТ-кубы, открыты центр «Сириус» и центр знаний «Машук». И мы продолжим расширять эту систему. «Школа 21» – важный вклад в это работу. Хочу поблагодарить благотворительный Фонд Мельниченко: почти 75% стоимости строительства – это средства Фонда. Уверен, вместе мы в срок и на высоком уровне построим новое инновационное образовательное пространство будущего».

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«С каждым годом на Ставрополье запускаются и модернизируются всё больше высокотехнологичных производств. Растёт число цифровых бизнес-процессов в компаниях и организациях любого масштаба и отрасли работы. Всё это требует поддержки тысяч специалистов ИТ-отрасли, и спрос на них растёт: и в госсекторе, и в бизнесе. Уверен, уже в скором будущем «Школа 21» станет важным драйвером развития Ставрополя и края. Она поможет молодёжи получить высокооплачиваемую работу, повысить интерес жителей России к переезду на Ставрополье, бизнес ещё активнее сможет инвестировать и развивать самые амбициозные проекты».

Как ранее отмечал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, «старт строительства «Школы 21» в Ставрополе стал ещё одним важным этапом роста инвестпривлекательности макрорегиона. При поддержке Сбера на Северном Кавказе реализуются десятки важнейших для роста экономики инвестиционных проектов. И одной из главных составляющих их успеха остаются кадры».

«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить навыки и знания в сфере ИТ, а также востребованную на рынке профессию. Здесь готовят цифровых инженеров мирового уровня для различных сфер и отраслей экономики. Регионы России проявляют высокий интерес к реализации проекта на своих территориях. В России сейчас по методике проекта «равный-равному» уже обучаются 8 400 человек, 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших компаниях страны.

ПАО Сбербанк

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