Прокуратура Кубани предупредила о мошенничестве с банковскими приложениями

Прокуратура Краснодарского края сообщила о росте случаев хищения денег через поддельные обновления банковских приложений. Надзорный орган призывает жителей региона не переходить по сомнительным ссылкам и пользоваться только официальными онлайн-магазинами. Предупреждение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, злоумышленники звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками финансовых организаций, и требуют срочно обновить мобильное приложение. Далее мошенники отправляют ссылку на скачивание якобы обновленной версии программы, угрожая блокировкой счетов и карт.

После перехода по вредоносной ссылке экран устройства пользователя блокируется, а взломщики получают доступ к личному кабинету банковского приложения. Используя перехваченные SMS-коды, злоумышленники выводят средства со счетов пострадавших.

Прокуратура настоятельно рекомендует игнорировать звонки с незнакомых номеров. В случае перехода по подозрительной ссылке советуют связаться с банком для временной блокировки личного кабинета.

Нурий Бзасежев