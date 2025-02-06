Ростов вошел в тройку мегаполисов по туристическому потенциалу

Донская столица заняла третье место в топ-16 городов-миллионников России по уровню туристического потенциала. Суммарно Ростов набрал 2,04 балла по различным показателям. Рейтинг был составлен аналитической компанией Marketing Logic на основе открытых данных Росстата и собственных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Возглавляет рейтинг Краснодар (2,69 балла). Второе место занимает Санкт-Петербург (2,16). Москва располагается на четвертом месте топа (1,92).

На последнее место рейтинга поместили Волгоград. Всего город набрал 0,54 балла.

Основу рейтинга составил комплексный анализ туристической инфраструктуры. Ключевой показатель — число объектов на 1 кв. км. Аналитики уделяли особое внимание среднему количеству кафе, ресторанов и отелей. Также важными критериями стали наличие культурных объектов, достопримечательностей, парков и природных объектов.

Анастасия Казуков