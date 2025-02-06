На Кубани вдвое выросло количество сообщений от телефонных террористов

В Краснодарском крае в январе зарегистрировали 80 сообщений о заложенных бомбах. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет kuban.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В январе прошлого года от телефонных террористов поступило 49 сигналов. Всего за год зарегистрировали 728 сообщений о заложенных бомбах. К уголовной ответственности в регионе привлекли 34 человека.

После получения учреждениями сообщений о якобы готовящихся терактах полицейские и сотрудники других оперативных ведомств изучают видео, голоса и устанавливают местонахождение преступников. Правоохранители также ищут свидетелей, подготавливают заключения экспертов, вещественные доказательства и т. д. Ответственным за произошедшее выносят наказание по ст. 207. Максимально им могут назначить 2 млн руб. штрафа или 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина