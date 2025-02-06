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В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Новороссийске ввели режим «Повышенная готовность» в связи с ухудшением погодных условий. С 15:00 6 февраля до 17:00 10 февраля в городе прогнозируют дожди, снег и сильный ветер с порывами 22–27 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

К мероприятиям по предупреждению ЧС привлекли городские службы, спасателей, сотрудников полиции, ресурсоснабжающих организаций и горбольницы №1.

Утром 6 февраля для обработки дорожного полотна противогололедными реагентами на улицы Новороссийска выехала спецтехника. На городских магистралях находятся комбинированные дорожные автомобили.

Нурий Бзасежев

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