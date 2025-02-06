Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре создадут сквер Героев Отечества

В 2025 году, объявленном годом защитника Отечества, в Краснодаре создадут сквер Героев Отечества. Он появится на улице Постовой, напротив Городского Сада. Территорию, названную в честь бывшего главы Краснодара Валерия Самойленко, переименовали. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«Он [сквер] станет местом памяти. Особенно о тех, кто проявил мужество во время военной спецоперации»,— говорит глава Краснодара.

В прошлом году жители города выбрали сквер для благоустройства в рамках нацпроекта. Там проведут благоустройство зеленой зоны, власти также планируют установить мемориал, посвященный защитникам Отечества.

При этом в городе намерены сохранить память о Валерии Самойленко. Его именем назовут сквер возле КубГТУ, в котором он был профессором кафедры менеджмента.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...