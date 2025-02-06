В 2025 году, объявленном годом защитника Отечества, в Краснодаре создадут сквер Героев Отечества. Он появится на улице Постовой, напротив Городского Сада. Территорию, названную в честь бывшего главы Краснодара Валерия Самойленко, переименовали. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«Он [сквер] станет местом памяти. Особенно о тех, кто проявил мужество во время военной спецоперации»,— говорит глава Краснодара.

В прошлом году жители города выбрали сквер для благоустройства в рамках нацпроекта. Там проведут благоустройство зеленой зоны, власти также планируют установить мемориал, посвященный защитникам Отечества.

При этом в городе намерены сохранить память о Валерии Самойленко. Его именем назовут сквер возле КубГТУ, в котором он был профессором кафедры менеджмента.

Татьяна Ручкина