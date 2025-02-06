Металл с «Волгонефти-239» начали вывозить на переработку

На танкере «Волгонефть-239» начались работы по демонтажу судна. Специалисты подготовили к переработке более 50 тонн металла, первую партию в 10 тонн вывезли на грузовиках. Для ускорения процесса на борт прибыла дополнительная бригада резчиков, сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы проводятся в два захода. На первом этапе демонтируют жилую надстройку высотой около 17 метров. Металлическую обшивку и элементы кормы разделывают на мелкие фрагменты для транспортировки.

Второй этап предполагает разделку подводной части корпуса — начнется на следующей неделе. Перед началом работ с судна удалили более тонны моторного масла, 18 тонн технических вод и около 38 тонн дизельного топлива.

За экологической безопасностью в районе демонтажа следят специалисты Морспасслужбы.

Днем 6 февраля Арбитражный суд Краснодарского края начал рассмотрение к собственникам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» первых исков, направленных Новороссийской транспортной прокуратурой.

Нурий Бзасежев