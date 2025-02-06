Ученые РАН собрали данные для оценки загрязнения мазутом Керченского пролива

Ученые Морского гидрофизического института РАН в Севастополе провели первый комплексный анализ содержания тяжелых металлов и радионуклидов в донных отложениях Керченского пролива. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ, исследование позволит оценить, как разлив мазута из танкеров повлиял на акваторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Ведущий автор исследования, научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Константин Гуров пояснил, что радионуклиды и тяжелые металлы в высоких концентрациях вредны не только для водных организмов, но и для человека. По словам ученого, такие вещества имеют высокую стойкость и способность накапливаться в живых организмах, а также острую и хроническую токсичность.

Сотрудник РАН также говорит, что Керченский пролив, где сливаются Черное и Азовское моря, давно интересен исследователям, поскольку играет ключевую роль как в транспортном сообщении, так и в процессах переноса химических веществ между морями. По данным Минобрнауки, образцы донных отложений собрали в 2020 году. Затем исследователи провели различные анализы для определения состава осадков, содержания металлов и органического углерода, измерения радионуклидов.

Проанализировав образцы, ученые выяснили, что содержание веществ в разных частях пролива различается в несколько раз. Так, концентрация природных и техногенных радионуклидов может отличаться до 7,7 раз. При этом опасного уровня загрязнений и угрозы для здоровья людей не выявлено.

Старший научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Дмитрий Кременчуцкий говорит, что полученные замеры можно использовать в численных экспериментах для реанализа или прогноза изменений в экосистеме Черного и Азовского морей. По словам ученого, исследование может стать отправной точкой при оценке будущих изменений экологического состояния акватории, в том числе связанных с ЧП в Керченском проливе, поскольку в мазуте могут содержатся высокие концентрации тяжелых металлов.

Татьяна Ручкина