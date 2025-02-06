Ученые РАН собрали данные для оценки загрязнения мазутом Керченского пролива
Ученые Морского гидрофизического института РАН в Севастополе провели первый комплексный анализ содержания тяжелых металлов и радионуклидов в донных отложениях Керченского пролива. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ, исследование позволит оценить, как разлив мазута из танкеров повлиял на акваторию.
Фото: loon.site
Ведущий автор исследования, научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Константин Гуров пояснил, что радионуклиды и тяжелые металлы в высоких концентрациях вредны не только для водных организмов, но и для человека. По словам ученого, такие вещества имеют высокую стойкость и способность накапливаться в живых организмах, а также острую и хроническую токсичность.
Сотрудник РАН также говорит, что Керченский пролив, где сливаются Черное и Азовское моря, давно интересен исследователям, поскольку играет ключевую роль как в транспортном сообщении, так и в процессах переноса химических веществ между морями. По данным Минобрнауки, образцы донных отложений собрали в 2020 году. Затем исследователи провели различные анализы для определения состава осадков, содержания металлов и органического углерода, измерения радионуклидов.
Проанализировав образцы, ученые выяснили, что содержание веществ в разных частях пролива различается в несколько раз. Так, концентрация природных и техногенных радионуклидов может отличаться до 7,7 раз. При этом опасного уровня загрязнений и угрозы для здоровья людей не выявлено.
Старший научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Дмитрий Кременчуцкий говорит, что полученные замеры можно использовать в численных экспериментах для реанализа или прогноза изменений в экосистеме Черного и Азовского морей. По словам ученого, исследование может стать отправной точкой при оценке будущих изменений экологического состояния акватории, в том числе связанных с ЧП в Керченском проливе, поскольку в мазуте могут содержатся высокие концентрации тяжелых металлов.