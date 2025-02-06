Авария на трубопроводе оставила без воды четыре улицы Краснодара
Жители Западного округа Краснодара утром 6 февраля остались без холодной воды из-за утечки на подземном трубопроводе по ул. Мира, 13. Об этом сообщает городской МЦУ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В зону отключения водоснабжения попали дома на улицах Комсомольская, Гоголя, Октябрьская и Мира. Жителям рекомендуют запастись ресурсом.
Аварийные бригады ООО «Краснодар Водоканал» ведут ремонтные работы. Сроки восстановления водоснабжения пока не уточняются.
Аналогичная ситуация утром 6 февраля произошла в Новороссийске. Жители 14 улиц города остались без воды из-за неисправности запорной арматуры диаметром 500 миллиметров.