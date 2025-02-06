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В Чебоксарах местного жителя осудили на пять лет за попытку сбыта наркотиков

В Чебоксарах 26-летнего местного жителя осудили на 5 лет за попытку сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Чувашии.

В Чебоксарах местного жителя осудили на пять лет за попытку сбыта наркотиков

В Чебоксарах местного жителя осудили на пять лет за попытку сбыта наркотиков

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Чебоксарах местного жителя осудили на пять лет за попытку сбыта наркотиков

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По материалам дела, 1 октября 2024 года, находясь в Чебоксарах, фигурант получил от своего сообщника через тайник-закладку наркотик – гашиш весом не менее 0,92 гр. После этого он привез наркотик к себе в квартиру, где расфасовал, а затем в этот же день заложил в тайник у подъезда одного из жилых домов.

Осужденный не смог сбыть наркотик, так как его заметил очевидец и сообщил о происходящем в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели место, где производилась закладка, и изъяли запрещенное вещество.

Суд приговорил 26-летнего чебоксарца к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Артём Дергунов

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