На Дону произошло массовое ДТП со смертельным исходом

На 1073 км трассы М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, водитель грузовика MAN TGX выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Creta. В результате удара двигатель Hyundai отлетел на правую полосу и врезался в стоящий автомобиль BMW X3.

После этого цистерна фуры продолжила движение юзом и столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ 21150.

В результате аварии водитель Hyundai Creta скончался в машине скорой помощи. Водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с грузовиком.

Снежана Стодольская