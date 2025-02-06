Долги маслозавода «Донское золото» на 1,2 млрд рублей выставили на торги

Арбитражный управляющий ООО «Донское золото» Роман Изварин выставил на торги дебиторскую задолженность маслозавода на сумму 1,2 млрд руб. на торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего на продажу выставлено шесть лотов права требования на краткосрочные долговые обязательства. На аукционе планируется продать права требования о взыскании 900 тыс. руб. с Романа Шморгуна, 4,9 млн руб. с ООО «Евродон»; а также 147,7 млн руб. с Андрея Понуровского (по обязательствам ООО «ЮВЗК»), 42,5 млн руб. с Виталия Резниченко (по обязательствам ООО «Спец»), 998,8 млн руб. с Ирины Найденовой (по обязательствам ООО «Дон Агро»), 4,2 млн руб. с Аллы Зыковой (по обязательствам ООО «Виктория»).

Торги назначены на 17 марта, шаг аукциона — 5%, задаток — 20%.

ООО «Донское золото» было зарегистрировано в 2014 году в поселке Гигант Сальского района Ростовской области. Как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», учредителем с долей 99,99% является ООО «Юст-МК», остальной долей 0,01% владела Ольга Царенко. Компания выпускала подсолнечные масла под брендами «Донское золото» и «О’Масло». Завод был способен перерабатывать 350 тыс. тонн масличного сырья в год, получая при этом более 150 тыс. тонн масла и 140 тыс. тонн шрота. Продукция предприятия продавалась не только в России, но и экспортировалась в страны ближнего и дальнего зарубежья. По данным Масложирового союза России, в 2017 году «Донское золото» входило в топ-20 по переработке масличных культур в стране.

В октябре 2018 года «Донское золото» признали банкротом. Предприятие выставили на торги, первоначальная цена составляла 4,4 млрд руб. В августе 2020 года Арбитражный суд Ростовской области привлек бывшего генерального директора маслозавода Ольгу Царенко и «Юст-МК» к субсидиарной ответственности по долгам компании. В ноябре 2020 года завод был продан на открытых торгах за 1,205 млрд руб. ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод», входящему в группу агропредприятий «Ресурс».

В 2022 году Ольгу Царенко суд в Ростовской области признал виновной в преднамеренном банкротстве предприятия. Ей назначили три года условно с испытательным сроком два года. По версии следствия, Царенко оформила сделки, которые привели к уменьшению оборотных и внеоборотных средств завода, из-за чего «Донское золото» не смогло исполнить обязательства перед кредиторами и ФНС России на сумму 4,4 млрд руб. и было признано банкротом.

Подробнее — в материале «Ъ-Юг» «"Донское золото" не спасло от банкротства».

Лена Амирханян