В Татарстане ежегодно реконструируют свыше 4 тыс. социальных и инженерных объектов

Каждый год в республике проводится капитальный ремонт и реконструкция более 4 тыс. объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках открытия международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».

«Это школы, садики, больницы, объекты культуры, спортивные и инфраструктурные объекты. Реализуются крупные дорожные инфраструктурные проекты. Большая работа в последние годы проведена по формированию общественных пространств», — отметил глава республики.

За последние 10 лет в Татарстане благоустроили 450 парков, скверов, бульваров, набережных и других объектов, подчеркнул Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что жители республики чаще всего обращаются в ГИС «Народный контроль» с жалобами и предложениями по благоустройству и инфраструктуре.

Дарья Сайфиева