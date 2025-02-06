В СКР проверят сведения о драке школьника с охранником на Кубани
Сотрудники СК России по Краснодарскому краю проводят проверку после сообщений о конфликте в школе Гулькевичского района Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Информация о произошедшем распространилась в соцсетях 5 февраля. Пользователи пишут, что девятиклассник несколько раз ударил охранника по голове.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.
Проверку также проводит полиция Кубани. Правоохранители сообщают, что 5 февраля охранник школы №22 обратился в ведомство с заявлением.