Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму на новый нацпроект в сфере здравоохранения выделят 2,4 млрд рублей

В Крыму начнут выполнять мероприятия по новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». На их реализацию в республике в 2025 году предусмотрено более 2,4 млрд руб., отметил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

По проекту в Крыму планируют построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций. Среди них — две поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта. Также намерены капитально отремонтировать 17 объектов: 10 ФАПов, пять врачебных амбулаторий и две поликлиники.

За счет выделенных средств в две организации, оказывающие первичную медпомощь, планируют купить 51 единицу медицинского оборудования. Для 18 организаций закупят 46 автомобилей. Глава Крыма также отметил, что в регионе откроют два центра здоровья, кабинеты медицинской профилактики. Центры будут оснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических заболеваний.

За счет нового нацпроекта в регионе также продолжат работу по обеспечению лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С, сахарным диабетом.

Выделенные средства, как рассчитывают власти, также позволят снизить дефицит врачей. Продолжится обеспечение медицинских работников жильем. К 2027 году в республике должен быть создан региональный кадровый центр для организации управления персоналом, говорит господин Аксенов.

За время реализации нацпроекта «Здравоохранение» — с 2019 по 2024 годы — в Крыму купили 1380 единиц медоборудования, построили 100 ФАПов и одну врачебную амбулаторию, отремонтировали 41 здание и подразделение медорганизаций, а также закупили 145 автомобилей и 10 передвижных медицинских комплексов.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...