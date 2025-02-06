В Крыму на новый нацпроект в сфере здравоохранения выделят 2,4 млрд рублей

В Крыму начнут выполнять мероприятия по новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». На их реализацию в республике в 2025 году предусмотрено более 2,4 млрд руб., отметил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По проекту в Крыму планируют построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций. Среди них — две поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта. Также намерены капитально отремонтировать 17 объектов: 10 ФАПов, пять врачебных амбулаторий и две поликлиники.

За счет выделенных средств в две организации, оказывающие первичную медпомощь, планируют купить 51 единицу медицинского оборудования. Для 18 организаций закупят 46 автомобилей. Глава Крыма также отметил, что в регионе откроют два центра здоровья, кабинеты медицинской профилактики. Центры будут оснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических заболеваний.

За счет нового нацпроекта в регионе также продолжат работу по обеспечению лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С, сахарным диабетом.

Выделенные средства, как рассчитывают власти, также позволят снизить дефицит врачей. Продолжится обеспечение медицинских работников жильем. К 2027 году в республике должен быть создан региональный кадровый центр для организации управления персоналом, говорит господин Аксенов.

За время реализации нацпроекта «Здравоохранение» — с 2019 по 2024 годы — в Крыму купили 1380 единиц медоборудования, построили 100 ФАПов и одну врачебную амбулаторию, отремонтировали 41 здание и подразделение медорганизаций, а также закупили 145 автомобилей и 10 передвижных медицинских комплексов.

Татьяна Ручкина