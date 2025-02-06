Ночью в тюменской деревне Песчаное во время пожара в доме погиб человек

В деревне Песчаное Казанского района в Тюменской области ночью 6 февраля произошел пожар в жилом доме на улице Школьная, в результате которого погиб человек, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Сообщение о возгорании поступило около 1:00, к моменту прибытия пожарных наблюдалось горение внутри дома. В ликвидации пожара участвовали четыре сотрудника МЧС и две единицы техники. Пожар удалось погасить на площади 64 кв. м.

Причины возгорания устанавливаются.

Ирина Пичурина