Без отопления в Новочеркасске остались три школы и три детских сада

В Молодежном микрорайоне Новочеркасска 8,5 тыс жителей остались без отопления в связи с прорывом трубопровода. Под отключения попали две общеобразовательные школы №15 и №20, детские сады №17, 37 и 56 и школа искусств — сообщает глава администрации Юрий Лысенко.

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Занятия в школах пройдут в очно-дистанционном формате, уроки сократят. Помещения детских садов будут отапливать подручными средствами, воспитанникам выдадут одеяла. Родителям рекомендовали забрать детей как можно скорее по окончании рабочего дня.

Устранить повреждение на теплосети, принадлежащей компании «Сириус» планируют к полудню. Юрий Лысенко заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Дмитрий Ковалевский