На Кубани объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности
С 18:00 6 февраля по 18:00 9 февраля в горах Краснодарского края (кроме Сочи) и Адыгеи свыше 1,5 тыс. метров прогнозируют опасность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
Спасатели призвали туристов соблюдать меры предосторожности: не выходить в горы в снегопад, избегать крутых склонов и подготовиться к возможному сходу снежных масс.
В случае ЧС рекомендуют звонить по телефону 112.