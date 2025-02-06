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На Кубани объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

С 18:00 6 февраля по 18:00 9 февраля в горах Краснодарского края (кроме Сочи) и Адыгеи свыше 1,5 тыс. метров прогнозируют опасность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Спасатели призвали туристов соблюдать меры предосторожности: не выходить в горы в снегопад, избегать крутых склонов и подготовиться к возможному сходу снежных масс.

В случае ЧС рекомендуют звонить по телефону 112.

Нурий Бзасежев

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