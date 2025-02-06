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Снегопад парализовал движение в Новороссийске

Утром 6 февраля Новороссийск сковали крупные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки наблюдаются в центре города и на подъездах.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Пользователи в соцсетях пишут, что причиной пробок стал снегопад, который продолжается с ночи. Автомобилисты жалуются на скользкие дороги и снижение видимости.

Дорожную ситуацию контролируют автоинспекторы. В администрации города призвали водителей быть осторожными.

Ранее стало известно, что дороги Новороссийска обработают реагентами из-за мокрого снега. Спецтехника уже выехала на городские улицы.

Нурий Бзасежев

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