Снегопад парализовал движение в Новороссийске
Утром 6 февраля Новороссийск сковали крупные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки наблюдаются в центре города и на подъездах.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Пользователи в соцсетях пишут, что причиной пробок стал снегопад, который продолжается с ночи. Автомобилисты жалуются на скользкие дороги и снижение видимости.
Дорожную ситуацию контролируют автоинспекторы. В администрации города призвали водителей быть осторожными.
Ранее стало известно, что дороги Новороссийска обработают реагентами из-за мокрого снега. Спецтехника уже выехала на городские улицы.