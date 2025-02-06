Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 февраля

11:38. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в районе села Логачевка Валуйского округа Белгородской области. В результате погибли находившиеся в машине мужчина и две девушки в возрасте 14-ти и 18-ти лет. Все они скончались на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:57. В Курской области пиротехники МЧС России за полгода обезвредили и уничтожили более 1 900 боеприпасов. Об этом сообщили в ведомстве.

10:39. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 22 боеприпасов и 23 БПЛА. В результате пострадал один человек, разрушения получили два частных дома и два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:19. Белгородские власти направили гуманитарный груз бойцам в ДНР и ЛНР. В него вошли газовые баллоны, плиты, тепловые пушки, питьевая вода, медикаменты, подарки и письма от родных и близких. Всего военные получили от региона более 6,5 тыс. т гуманитарной помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

9:11. Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ из Новороссийска уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны.

8:53. В Курской области отменили режим ракетной опасности — оперштаб.

8:48. Режим ракетной опасности ввели в Курской области — региональный оперштаб.

7:58. Ночью в Белгородской области один раз объявлялась опасность атаки БПЛА, она действовала с 0:47 до 5:38. Это следует из данных РСЧС.