5 февраля на дорогах Казани в пяти ДТП пострадало пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано пять ДТП, в которых пострадало пять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: наезд на велосипедиста при выезде автомобиля с прилегающей территории, наезд на пешехода при выезде автомобиля с прилегающей территории, наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, наезд на препятствие на высокой скорости и падение пассажира в общественном транспорте из-за резкого торможения.

Всего за сутки поступило 165 сообщений о ДТП, из которых 38 — с материальным ущербом. Кроме того, были задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения. В отделение полиции было доставлено три человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов