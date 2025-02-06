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Донской минтранс оспорит в суде запрет на перенос междугородних маршрутов

Министерство транспорта Ростовской области обратилось в апелляционный суд с требованием отменить решение арбитражной инстанции. Ранее арбитраж признал незаконным перенос части межмуниципальных маршрутов с пригородного автовокзала на новый автовокзал «Центральный» — сведения об этом содержатся в картотеке суда.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания «Ростдонавтовокзал» обратилась с иском после того, как минтранс выпустил 14 приказов об изменении начальных и конечных точек междугородних автобусных маршрутов. Если раньше транспорт, связывавший Ростов и Волгодонском, Шахтами, Новошахтинском и рядом других населенных пунктов, выезжал и прибывал на пригородный автовокзал, теперь начальной и конечной точкой стал «Центральный».

Суд признал это решение незаконным, не приняв во внимание тот факт, что с соответствующей просьбой в министерство обратились сами перевозчики. Приказы признали произвольными, дискриминационными и, как следствие, недействительными.

Минтранс решил обжаловать решение суда в высшей инстанции. Заседание назначено на 25 февраля.

Дмитрий Ковалевский

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