Дороги Новороссийска обрабатывают реагентами из-за мокрого снега

Спецтехника выехала на улицы Новороссийска рано утром 6 февраля для обработки дорожного полотна противогололедными реагентами из-за выпадения мокрого снега. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

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Коммунальными службами Новороссийска проводится комплекс превентивных мер, направленных на предотвращение скользкости дорожного полотна.

На городских магистралях задействовали комбинированные дорожные автомобили. За безопасностью движения следят сотрудники ГИБДД.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок без зимней резины.

На Кубани 6 февраля прогнозируют снегопад и гололедицу. По региону ожидается похолодание до -11°С в ночные часы, а днем воздух прогреется до +3°С. Северо-восточный ветер достигнет 10 м/с с порывами до 20 м/с.

Нурий Бзасежев