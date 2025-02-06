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В тюменском лесу обнаружили сливающих отходы из ассенизаторских бочек

В лесу Тюменской области с помощью фотоловушки зафиксировали два случая слива жидких отходов из ассенизаторских бочек, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

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Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

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Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Инциденты произошли недалеко от села Тоболово в Ишимском районе. По полученным фото и видео удалось установить личности нарушителей. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах), виновникам предстоит возместить нанесенный лесу ущерб.

Ранее при помощи фотоловушек начали бороться с поджигателями в лесах Свердловской области. Из резервного фонда областного правительства в прошлом году было выделено около 7 млн руб. на их покупку.

Ирина Пичурина

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