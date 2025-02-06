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В Самарской области двое погибли и двое пострадали в ДТП с легковым авто и КамАЗом

Смертельная авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в Самарской области утром в четверг, 6 февраля. Происшествие случилось около 4:00 (MSK+1) на 340 км дороги «Казань—Буинск—Ульяновск—подъезд к Самаре» у села Пролейка в Елховском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, ВАЗ-2107 под управлением водителя 1979 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, за рулем которого ехал автомобилист 1977 года рождения. В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина 1986 года рождения. Двое других пассажиров, женщина 1956-го и мальчик 2022 года рождения, получили травмы и были госпитализированы.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Расследование контролирует прокуратура.

Георгий Портнов

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