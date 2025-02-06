На курганских организаторов инсценировок ДТП завели новые дела

Следственное управление УМВД России по Курганской области возбудило еще четыре уголовных дела в отношении ОПГ организаторов инсценировок автомобильных аварий в Кургане по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена.

Новые дела касаются преступлений, совершенных в Кургане в августе-октябре 2024 года. Местные жители инсценировали ДТП между принадлежащими им автомобилями и транспортными средствами горожан, после чего похищали денежные средства у страховых компаний как возмещение причиненного ущерба. Фигуранты получили за каждый эпизод от 9 до 100 тыс. руб., кроме одного, где остались без выплаты по независящим от них обстоятельствам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», организаторов инсценировок аварий задержали в конце ноября при силовой поддержке СОБРа. По данным УМВД, для реализации задуманного участники сообщества медленно двигались на нескольких автомобилях по проезжей части для создания «пробки». Это провоцировало других водителей совершать обгон в нарушение ПДД. В итоге машины злоумышленников и граждан сталкивались якобы по вине последних. Подозреваемые фиксировали ДТП на видеорегистратор и после получали страховые выплаты. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (по данным СМИ, это Марина и Елена Камшиловы), еще двоим назначили домашний арест. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 20 автомобилей, карты, телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы и документы. В конце декабря был задержан еще один участник преступной группы.

Виталина Ярховска