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Челябинского диспетчера будут судить за падение ребенка в яму с горячей водой

Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по региону передал в суд материалы дела в отношении диспетчера «УСТЭК-Челябинск» по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В яму с горячей водой, за которую он нес ответственность, упал 11-летний мальчик, он получил ожоги, сообщает пресс-служба госоргана.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, диспетчер 17 ноября 2024 года умышленно проигнорировал многократные сообщения местных жителей о яме без ограждения около дома №112 по Комсомольскому проспекту, он не дал поручение подчиненным исправить ситуацию. В результате его бездействия 11-летний мальчик тем же вечером упал в углубление и был доставлен в больницу с ожогами 35% тела. Такой вред здоровью следствие оценивает как тяжкий.

Виталина Ярховска

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