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Депутат Михаил Матвеев прокомментировал информацию об убийстве Виктора Тархова

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Он назвал ситуацию «ужасной историей».

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

«Знал Тархова с 2000 года, приходилось и работать с ним, и общаться. Не сильно долго, но достаточно, чтобы судить о нем. Но сейчас не к месту. Человек он был не обязательный, слово не всегда держал, но беззлобный и по своему добродушный»,— написал господин Матвеев.

Информация об убийстве Виктора Тархова и его жены появилась 5 февраля. Под подозрение попала внучка экс-чиновника Екатерина Бельская.

Андрей Сазонов

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