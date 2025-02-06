Депутат Михаил Матвеев прокомментировал информацию об убийстве Виктора Тархова

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Он назвал ситуацию «ужасной историей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

«Знал Тархова с 2000 года, приходилось и работать с ним, и общаться. Не сильно долго, но достаточно, чтобы судить о нем. Но сейчас не к месту. Человек он был не обязательный, слово не всегда держал, но беззлобный и по своему добродушный»,— написал господин Матвеев.

Информация об убийстве Виктора Тархова и его жены появилась 5 февраля. Под подозрение попала внучка экс-чиновника Екатерина Бельская.

Андрей Сазонов