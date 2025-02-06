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Суд приостановил работу детского квест-центра в Краснодаре

В Карасунском округе Краснодара была приостановлена работа детского квест-центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Иск в суд подала краевая прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители провели проверку квест-центра на ул. Тюляева. Организация предоставляла услуги по проведению квестов и организации отдыха, в том числе для детей от пяти лет.

Прокурор округа в исковом заявлении потребовал запретить деятельность комплекса до устранения нарушений. Ремонтненский районный суд Ростовской области полностью удовлетворил требования ведомства.

Решение вступило в законную силу.

Нурий Бзасежев

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