На Кубани 6 февраля прогнозируют снегопад и гололедицу

На Кубани 6 февраля прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедицу на дорогах. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, на проводах и деревьях возможно налипание снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Краснодаре температура воздуха составит от -1°С ночью до +3°С днем, а ветер усилится до 15 м/с. По краю прогнозируют похолодание до -11°С в ночные часы, а днем воздух прогреется до +3°С. Северо-восточный ветер достигнет 10 м/с с порывами до 20 м/с.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются утром и днем. Температура воздуха составит от +2°С ночью до +6°С днем. Ветер усилится до 16-21 м/с.

Нурий Бзасежев