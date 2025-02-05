За неделю на Кубани выявили 112 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за период с 27 января по 2 февраля 2025 года зарегистрировали 112 новых случаев заболевания COVID-19. В медицинские учреждения госпитализировали 23 пациентов, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших выявили в Краснодаре — 43 случая. Следом идут Сочи (14 заболевших) и Новороссийск (11).

В Анапе, Успенском и Абинском районах зафиксировали по четыре случая. По трое ковид-пациентов выявили в Белоглинском, Брюховецком, Динском, Ейском и Славянском районах.

Среди инфицированных больше всего женщин — 72 человека, также заболели 20 детей. За неделю выздоровели 134 человека.

Согласно статистике за январь 2025 года, в регионе зарегистрировали около 450 случаев коронавируса. Возраст пациентов варьируется от нескольких месяцев до 96 лет. Среди заболевших около 170 женщин. За месяц выздоровели более 490 жителей края.

Нурий Бзасежев