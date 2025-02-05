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На Кубани достроили спортцентр после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Староминского района Кубани добилась завершения строительства спортивного центра единоборств «Русич». Надзорный орган выявил существенные нарушения сроков возведения объекта подрядной организацией, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Краснодарского края

Фото: прокуратура Краснодарского края

Директора компании-подрядчика дисквалифицировали на один год. Юрлицо оштрафовали на 735 тыс. руб. по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения контракта).

После принятых мер строительство спортивного центра завершили. Объект ввели в эксплуатацию.

Нурий Бзасежев

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