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ОТЭКО на 8% перевыполнила план годовой программы поддержки социальной сферы Темрюкского района в 2024 г.

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, полностью выполнила взятые на себя финансовые обязательства по Четырехстороннему договору с муниципалитетами о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии Темрюкского района в 2024 году.

Сквер Семейный в Тамани

К декабрю предприятие оказало помощь 38 организациям социальной инфраструктуры на общую сумму 18,3 млн рублей, увеличив изначально запланированную сумму инвестиций почти на 8%, или 1,3 млн рублей. Помимо этого, значительные усилия компании в IV квартале 2024 года были направлены на поддержку образования и адресную помощь многодетным семьям, организацию качественного предновогоднего досуга жителей Таманского полуострова и благоустройство общественных территорий. Подробнее — в нашем дайджесте.

Около 200 учеников 7–8-х классов школ Тамани, поселков Таманский и Прогресс, а также учащихся таманской детской школы искусств познакомились с различными направлениями дизайна и архитектуры, освоили новые навыки и разработали собственные проекты под руководством педагогов краснодарского детского творческого центра «ДАНТЭ». Поддержка такого направления профориентационных занятий стала для ОТЭКО новым перспективным опытом. В то же время компания вместе с Эколого-биологическим центром Темрюкского района третий год подряд провела конкурс новогоднего костюма из вторсырья. Удивительные платья из полиэтиленовых пакетов и газет, костюмы роботов из фольги и картона на суд жюри представили 52 юных фантазера.

Конкурс костюмов из вторсырья

Сотрудники ОТЭКО и подрядных организаций продолжают реконструкцию спортивных площадок и общественных пространств с тем, чтобы теплый сезон подвижных игр и отдыха на открытом воздухе жители Таманского полуострова встретили с новыми объектами. Так, в поселке Светлый Путь Ленина завершилась установка ограждения спортплощадки на территории реабилитационного центра «Светоч». В поселке Таманский продолжается строительство детской площадки, к настоящему моменту установлены желоба для ливневых стоков, подготовлено бетонное основание для полиуретанового покрытия, уложена тротуарная плитка и проложены сети будущего электроосвещения. В станице Тамань реализация амбициозного проекта благоустройства «Сквера Семейный» с несколькими локациями для активного и спокойного досуга на площади почти 3,6 тыс. квадратных метров потребовала ротации подрядных организаций. В настоящее время новый утвержденный подрядчик уже вышел на объект для завершения всего объема работ. Инвестиции ОТЭКО в реализацию двух проектов составляют более 27,5 млн руб.

Новогодние спектакли в Тамани

«Развитие инфраструктуры и внимание к социальным учреждениям всегда в фокусе компании. Реализация человеческого потенциала Таманского полуострова — это создание условий, при которых любой житель может расширить кругозор, применить свои уникальные навыки и талант, найти вдохновение и мотивацию изменить мир вокруг себя к лучшему. ОТЭКО реализует всё больше проектов в сфере образования и познавательного досуга, повышая качество жизни и привлекательность Темрюкского района именно с содержательной, событийной стороны»,— комментирует итоги 2024 года директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Яркой на события выдалась предновогодняя неделя. Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудниками ОТЭКО создали атмосферу праздника и подарили сладкие подарки 46 детям, состоящим на профилактическом учете Славянского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, из Волны, Тамани, Прогресса, Веселовки и Таманского. Артисты Краснодарской филармонии им. Г. Пономаренко трижды при полных аншлагах выходили на сцену таманского ДК «Юность» с музыкальным спектаклем «Иван Царевич и волшебные царства», для почти 800 детей и взрослых билет на представление стал новогодним подарком от ОТЭКО. Еще одним подарком компании станичникам стала серия из четырех «елок» в постановке творческих коллективов дворца культуры Тамани. В 2025 году планируется провести еще больше увлекательных мероприятий как для взрослых, так и для совсем юных жителей Таманского полуострова.

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