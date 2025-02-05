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В Темрюкском районе начали переработку мазутного грунта

Предприятие «Сириус» в Темрюкском районе Краснодарского края приступает к переработке загрязненного мазутом грунта. Оперштаб Кубани опубликовал в Telegram-канале видеоролик с процессом работ по очистке территории.

Специалисты будут выгружать загрязненный песок на отведенной площадке, откуда его доставят в зону с водонепроницаемым покрытием для дальнейшей обработки.

Как отметила начальник комплекса очистных сооружений предприятия «Сириус» Светлана Антонова, в загрязненный мазутом грунт добавят микроорганизмы, которые в течение 30–40 дней будут обезвреживать песок.

После завершения очистки эксперты получат технический грунт, пригодный для рекультивации карьеров или площадок твердых бытовых отходов.

Анна Гречко

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