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В Выселковском районе потушили крупный пожар в Доме культуры

В станице Новобейсугской Выселковского района Кубани днем 5 февраля произошел пожар в здании Дома культуры. Возгорание потушили почти за два часа, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на ул. Ленина поступило диспетчеру в 12:31. Спасатели прибыли на место происшествия через минуту после вызова.

Пламя охватило 150 кв. м. В 13:07 огонь локализовали, а через 18 минут устранили открытое горение. К 13:55 последствия возгорания полностью ликвидировали.

В тушении огня участвовали 16 сотрудников МЧС России и четыре единицы специальной техники.

Анна Гречко

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