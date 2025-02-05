В Выселковском районе потушили крупный пожар в Доме культуры

В станице Новобейсугской Выселковского района Кубани днем 5 февраля произошел пожар в здании Дома культуры. Возгорание потушили почти за два часа, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на ул. Ленина поступило диспетчеру в 12:31. Спасатели прибыли на место происшествия через минуту после вызова.

Пламя охватило 150 кв. м. В 13:07 огонь локализовали, а через 18 минут устранили открытое горение. К 13:55 последствия возгорания полностью ликвидировали.

В тушении огня участвовали 16 сотрудников МЧС России и четыре единицы специальной техники.

Анна Гречко