В Крыму рассказали о состоянии водителя, пострадавшего при атаке в Запорожье

Состояние водителя школьного автобуса, пострадавшего при атаке беспилотника на Запорожскую область, удовлетворительное. Об этом сообщили в минздраве Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Вчера, 4 февраля, жителя Запорожья экстренно госпитализировали в Симферополь в клиническую больницу им. Н. А. Семашко. Он получает специализированное лечение, уточнили власти.

Управляемый ВСУ беспилотник атаковал школьный автобус. Как сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, водитель получил серьезные ранения. Пятеро детей были ранены осколками беспилотника, они остаются на стационарном наблюдении под присмотром врачей.

Татьяна Ручкина