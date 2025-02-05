Министр транспорта Дона совершила поездку в переполненном автобусе № 40

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова обратила внимание на проблемы в общественном транспорте во время поездки в переполненном автобусе № 40. Об этом сообщила чиновница в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алены Беликовой Фото: Telegram-канал Алены Беликовой

«Вновь фиксирую проблему со сложным ориентированием и состоянием остановки. Маршрутное табло на остановке заклеено рекламой»,— написала министр.

Также на информационном табло была выведена неточная информация даты и времени. При этом водитель останавливался на всех остановках и соблюдал график движения.

«Критических замечаний не нашла»,— подчеркнула Алена Беликова.

Также замгубернатора сообщила, что в Ростове на маршрут № 51 будут добавлять более вместительные автобусы.

Ева Китаева