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Министр транспорта Дона совершила поездку в переполненном автобусе № 40

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова обратила внимание на проблемы в общественном транспорте во время поездки в переполненном автобусе № 40. Об этом сообщила чиновница в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Алены Беликовой

Фото: Telegram-канал Алены Беликовой

«Вновь фиксирую проблему со сложным ориентированием и состоянием остановки. Маршрутное табло на остановке заклеено рекламой»,— написала министр.

Также на информационном табло была выведена неточная информация даты и времени. При этом водитель останавливался на всех остановках и соблюдал график движения.

«Критических замечаний не нашла»,— подчеркнула Алена Беликова.

Также замгубернатора сообщила, что в Ростове на маршрут № 51 будут добавлять более вместительные автобусы.

Ева Китаева

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