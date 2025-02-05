Суд ликвидировал донского поставщика музыкальных инструментов ООО «КРК»

Завершено конкурсное производство в отношении ООО «КРК» — ростовской компании, занимавшейся оптовой торговлей музыкальными инструментами и нотными изданиями. Как следует из решения арбитражного суда, общий долг «КРК» перед кредиторами составил 3,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В процедуру банкротства организация вступила в мае 2022 года. Среди кредиторов компании числятся налоговая служба, Тацинский районный дом культуры и микрокредитная организация ООО «Ваш инвестор».

Как следует из данных портала Rusprofile, ООО «КРК» зарегистрирована в 2014 году Станиславом Крамарем. За время своей работы компания дважды сотрудничала с минкультуры Ингушетии в рамках госконтрактов на общую сумму свыше 76,5 млн руб., а также выполнила три договора поставки в Ростовский областной дом народного творчества совокупно на 23 млн руб. В 2020 году «КРК» получила 5 млн руб. чистой прибыли, но уже по итогам 2022 года — потеряла 31 млн руб.

Дмитрий Ковалевский