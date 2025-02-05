Крымчанина подозревают в убийстве тещи из-за развода с супругой

В Судакском округе задержан 42-летний местный житель по подозрению в убийстве своей тещи и попытке убить жену, сообщили в пресс-службе управления СК по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю Фото: Пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю

Инцидент произошел ночью 4 февраля. По данным следствия, подозреваемый проник в дом к 72-летней родственнице и нанес ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте. После этого злоумышленник попытался напасть на свою бывшую супругу, но она успела покинуть дом и обратиться в органы.

Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. В ходе следствия были обнаружены орудия преступления — ножи. Мужчина объяснил свои действия тем, что теща оказывала давление на дочь, что привело к разводу супругов.

Задержанный полностью признал свою вину. Следствие готовится предъявить ему обвинение в убийстве и покушении на убийство, а также подаст ходатайство о заключении под стражу.

Тат Гаспарян