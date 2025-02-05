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В Краснодаре в массовом ДТП пострадали два человека

На улице Батуринской в Краснодаре утром произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Фото: УМВД России по городу Краснодару

Фото: УМВД России по городу Краснодару

По данным полиции, 50-летний мужчина за рулем автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «Лада» и KIA. Обе машины двигались во встречном направлении. Также автомобиль «Лада» врезался в бордюрный камень и дерево.

Пострадали виновник аварии и водитель автомобиля «Лада», их доставили в больницу. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Тат Гаспарян

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