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В Новошахтинске отменили ракетную опасность

Угрозу ракетной опасности отменили в Новошахтинске, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Бондаренко со ссылкой на РСЧС.

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

По словам господина Бондаренко, отбой ракетной опасности был объявлен в 12:40.

При этом сообщение о ракетной опасности градоначальник опубликовал в 12:49, когда тревога уже была прекращена.

Жителей города призывали укрыться в помещениях без окон и соблюдать спокойствие.

Анастасия Казуков

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