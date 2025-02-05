В Новошахтинске отменили ракетную опасность
Угрозу ракетной опасности отменили в Новошахтинске, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Бондаренко со ссылкой на РСЧС.
Фото: пресс-служба администрации Туапсе
По словам господина Бондаренко, отбой ракетной опасности был объявлен в 12:40.
При этом сообщение о ракетной опасности градоначальник опубликовал в 12:49, когда тревога уже была прекращена.
Жителей города призывали укрыться в помещениях без окон и соблюдать спокойствие.