В Татарстане приоритетные технологические проекты профинансируют на 140 млн руб.

Для поддержки разработчиков новых критических и социальных технологий приоритетного федерального значения в республике запустили новый грантовый конкурс, сумма финансирования которого составит 140 млн рублей. Об этом сообщил глава академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на брифинге в Кабмине Татарстана.

Гранты будут выделяться в рамках реализации новой программы фонда «Новая технология» с общим объемом финансирования в 10–15 млн рублей, она стартует с 2025 года.

В 2024 году в Татарстане профинансировали 317 малых предприятий в научной сфере на 440 млн руб.

Дарья Сайфиева