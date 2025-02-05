В Новошахтинске объявлена ракетная опасность

Угрозу ракетной опасности объявили в Новошахтинске. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Уважаемые граждане! Объявлена ракетная опасность по Новошахтинску!

Просим вас соблюдать осторожность и бдительность. Сохраняйте спокойствие», — сказал градоначальник.

Жителям города рекомендуется укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. При обнаружении ракетных обломков необходимо позвонить в службу сообщить «112».

Анастасия Казуков