Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новошахтинске объявлена ракетная опасность

Угрозу ракетной опасности объявили в Новошахтинске. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Уважаемые граждане! Объявлена ракетная опасность по Новошахтинску!

Просим вас соблюдать осторожность и бдительность. Сохраняйте спокойствие», — сказал градоначальник.

Жителям города рекомендуется укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. При обнаружении ракетных обломков необходимо позвонить в службу сообщить «112».

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...