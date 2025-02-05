Кубанским предприятия одобрили займы на 210 млн рублей

Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил финансирование четырех предприятий. Как сообщает пресс-служба администрации региона, сумма согласованных займов превысит 209,8 млн руб. Их направят на развитие производителей стройматериалов, оснащения для промышленного полива растений, одежды, а также комбикормов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Специализированного застройщика «Домостроитель» из Армавира и компанию «Хим Трейд» из Усть-Лабинска поддержат по программе «Проекты развития (краевое финансирование)». Армавирская компания по производству строительных материалов за выделенные средства купит оборудование для изготовления тротуарной плитки, технологической оснастки и спецтехники. Усть-Лабинское предприятие планирует приобрести промышленное оборудование и сырье для запуска производства эмиттерной капельной ленты — оснащения для полива растений в промышленных масштабах.

Предпринимателю из Славянского района одобрили финансирование по программе «Приоритет». На предприятии легпрома планируют расширить производство за счет покупки промышленного швейного оборудования и сублимационного принтера для печати на ткани.

Компании «Фидэксперт» из Тимашевска одобрили льготный заем по программе «Пищевик». С привлечением заемных средств производитель комбикормов и кормовых добавок модернизирует промышленное оборудование.

Министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько отметил, что за 2024 год фонд предоставил займы на около 2,8 млрд руб. За этот же период заемщики ФРП перечислили в краевой бюджет более 3,6 млрд руб. налогов. В целом предприятия промышленного комплекса края направили в консолидированный бюджет региона свыше 23,1 млрд руб. налогов.

В этом году фонд предоставит предприятиям возможность направить льготные займы на повышение уровня автоматизации, цифровизации и роботизации производств промышленной продукции. Организация также будет предоставлять гранты, компенсируя до 80% затрат промпредприятий на уплату процентов по кредитам, взятым в российских банках на пополнение оборотных средств.

Татьяна Ручкина