Ростовский Следком проверит информацию об избиении жены участника СВО

Донское управление Следственного комитета проверит информацию об оскорблении и избиении жены участника СВО из Ростова. Ранее военнослужащий записал видеообращение с просьбой защитить безопасность его семьи — информирует пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам мужчины, агрессивный сосед дважды избил его супругу. Впервые это произошло в апреле прошлого года в ответ на просьбу переставить припаркованный автомобиль. Инцидент повторился 8 января, когда сосед пострадавшей в присутствии ее малолетних детей оскорблял ее, в частности, по национальному признаку. К обращению военнослужащий приложил запись перепалки.

Действия агрессивного соседа проверят следователи. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Дмитрий Ковалевский