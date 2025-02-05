Завершено расследование дела о побеге заключенных из липецкой ИК

Управление Следственного комитета России по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста) против сотрудников исправительной колонии №2, откуда прошлой осенью сбежали шесть заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, замначальника колонии, а также начальник и сотрудники цеха центра трудовой адаптации халатно исполняли свои обязанности, что привело к тому, что заключенные свободно перемещались по промзоне колонии. Осужденные на протяжении четырех месяцев самовольно покидали рабочие места, группируясь по двое или трое на территории заброшенного цеха. Доступ к нему был свободным. Самодельными лопатами заключенные вырыли 40 метровый тоннель. Чтобы скрыть работы, землю раскидывали по территории цеха, где складировался строительный мусор.

Побег произошел в конце октября. Пятерых беглецов поймали почти сразу, шестого искали больше недели.

Как отметили в Следственном комитете, в рамках расследования уголовного дела допрошены более 50 свидетелей, среди которых руководители и сотрудники исправительного учреждения, а также проживавшие в одном расположении и тесно общавшиеся с совершившими побег заключенные.

Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Ранее стало известно, что фигурантами дела являются замначальника колонии №2 Ярослав Швецов и начальник цеха центра трудовой адаптации осужденных Андрей Кузнецов, а также сотрудники цеха Сергей Покидов и Дмитрий Воропаев. В дальнейшем дело могут передать на рассмотрение в Правобережный райсуд Липецка.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий