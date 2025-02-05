В Краснодаре суд оставил в силе приговор двум осужденным за похищение бизнесмена

Суд оставил без изменений приговор двум жителям Краснодара, осужденным за похищение человека и вымогательство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд подтвердил решение Прикубанского районного суда, признавшего Артура Короля и Георгия Маркосяна виновными по ч. 2 ст. 126 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Приговор апелляционной инстанции остался неизменным. Артур Король приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение бизнесмена и вымогательство у него 12 млн руб. Георгий Маркосян получил 7 лет и 2 месяца заключения. Кроме того, Артур Король обязан выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. Приговор уже вступил в силу.

В марте 2022 года осужденные похитили и незаконно удерживали бизнесмена, у которого требовали 12 млн руб. Злоумышленники действовали совместно с другими лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. У потерпевшего на самом деле была задолженность перед кредиторами в сумме 4,5 млн руб., которую он выплачивал, однако подсудимые увеличили требования до 12 млн руб.

Бизнесмен находился в квартире злоумышленников около 12 часов, в это время его жена сообщила о ситуации в правоохранительные органы.

Тат Гаспарян