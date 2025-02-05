В Тимашевском районе загорелась птицефабрика

В Тимашевске на птицефабрике на улице Профильной в 5:48 утра 5 февраля произошел пожар на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первые подразделения прибыли на место к 5:49 и начали тушение. К 6:29 пожар был локализован, а в 7:21 полностью ликвидировано открытое горение. В 7:43 завершились работы по устранению последствий.

Для борьбы с огнем были задействованы 12 человек и четыре единицы техники МЧС России. Пострадавших нет.

Тат Гаспарян