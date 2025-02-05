В Бугульминское отделение полиции обратилась 49-летняя местная жительница с заявлением о том, что потеряла 1,3 млн руб. при инвестировании. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане женщина потеряла 1,3 млн руб, желая заработать на инвестициях

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В Татарстане женщина потеряла 1,3 млн руб, желая заработать на инвестициях

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Женщина получила сообщение в мессенджере от неизвестного, который вошел к ней в доверие и стал рассказывать о платформе, зарегистрированной в Арабских Эмиратах, где можно инвестировать. Мужчина уверял потерпевшую, что на платформе у него находится депозит на сумму более 8 тыс. долларов, и предлагал стать участником этого проекта. Женщина поверила ему и решила начать инвестировать.

После этого потерпевшая установила на свой телефон специальное приложение. Далее звонивший объяснил ей, что необходимо пополнить баланс и чем больше он будет, тем больше будет денежный оборот. Женщина, ничего не подозревая, стала переводить деньги со своей банковской карты на платформу, общая сумма переводов составила 1,3 млн руб. Впоследствии вывести свои средства она не смогла и поняла, что стала жертвой мошенников.

Артём Дергунов