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В Ростовской области восстановили электроснабжение после непогоды

Энергетики полностью устранили нарушения электроснабжения в городах Ростовской области, вызванные снегопадом и обрывом проводов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подачу электроэнергии восстановили 4 февраля, около 22:00.

«При поступлении одиночных заявок они будут оперативно отрабатываться в текущем режиме», — отметил замглавы региона Игорь Сорокин.

В Ростовской области в течение 3 и 4 февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий — снегопада, налипания осадков на проводах и деревьях. Это привело технологическим нарушениям на энергообъектах региона и массовым отключениям света. В частности, в Новочеркасске без электроэнергии остались почти 11 тыс. жителей. Также была приостановлена работа городских котельных. В Азовском районе под отключение попали около 30. тыс. потребителей.

Анастасия Казуков

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